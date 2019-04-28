«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве

Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили , попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ

На Минском шоссе находясь за рулем Porsche , Бурчак столкнулась с Range Rover , пострадал один человек. Место аварии Бурчак покинула на Maybach черного цвета с охраной.

По данным украинских СМИ, с Бурчак Саакашвили познакомился в Киеве на вечеринке, а через некоторое время он отправился с ней в Монако. После этого они какое-то время встречались, а сама девушка не стала делать тайны из этих отношений и даже поведала об интрижке на телевидении. Сейчас Бурчак живет в Москве.

Если верить сообщениям СМИ, Бурчак была далеко не единственной подругой политика в период, когда он жил на Украине, упоминаются еще четыре женщины.

Саакашвили женат на голландке Сандре Рулофс, у пары двое детей.