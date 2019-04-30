Число пострадавших в ДТП с автобусом под Орлом увеличилось до 21

В аварии с автобусом в Орловской области пострадали граждане Украины.

После столкновения автобуса Yutong и грузовика КамАЗ в Кромском районе Орловской области за медицинской помощью обратился 21 человек. Ранее было известно о 11 пострадавших.

Как рассказали «Звезде» в региональном управлении МВД , у пассажиров автобуса зафиксированы ушибы и порезы.

МЧС по Орловской области уточнили, что все пострадавшие являются гражданами Украины, а рейсовый автобус следовал из Киева, передает ТАСС.

Авария произошла на трассе М-2 «Крым». Всего в салоне транспортного средства находились 54 человека. После столкновения с КамАЗом автобус опрокинулся в кювет.