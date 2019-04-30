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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Орлом увеличилось до 21 

ТК «Звезда» + ещё 37 14 часов назад
В аварии с автобусом в Орловской области пострадали граждане Украины.
После столкновения автобуса Yutong и грузовика КамАЗ в Кромском районе Орловской области за медицинской помощью обратился 21 человек. Ранее было известно о 11 пострадавших.
Как рассказали «Звезде» в региональном управлении МВД, у пассажиров автобуса зафиксированы ушибы и порезы.
В МЧС по Орловской области уточнили, что все пострадавшие являются гражданами Украины, а рейсовый автобус следовал из Киева, передает ТАСС.
Авария произошла на трассе М-2 «Крым». Всего в салоне транспортного средства находились 54 человека. После столкновения с КамАЗом автобус опрокинулся в кювет.
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