Появилось видео последствий массовой аварии под Калугой

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Последствия массовой аварии в Калужской области попали на видео 

360tv.ru 4 часа назад
На трассе М-3 Украина в Калужской области столкнулись четыре автомобиля. Пострадали девять человек, шесть из которых — дети. Последствия аварии засняли очевидцы.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД России, столкновение автомобилей произошло в районе 13:00.
Водитель автомобиля Toyota во время неосторожного маневра по касательной столкнулся с Daewoo. После удара корейский автомобиль врезался в двигающийся впереди Chevrolet, который вынесло на встречку, по которой двигался еще один автомобиль марки Toyota.
Как сообщил очевидец аварии, пока медики добирались до места происшествия, другие водители начали помогать попавшим в беду людям.
«Там мужик гнал сильно и еще подрезал деда на машине. Тот с управлением не справился и на встречку вылетел. Знаю, что и дети и женщина беременная пострадали. Еще до приезда служб люди помогали», — отметил очевидец.
Он добавил, что на место аварии приехали три кареты скорой помощи и два реанимобиля.
По данным госавтоинспекции, пострадали девять человек, в том числе шесть детей в возрасте от одного года до 12 лет. Все они уже доставлены в больницу. 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.
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ДТП , Видео , Chevrolet , Toyota
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