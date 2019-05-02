Появилось видео последствий массовой аварии под Калугой

Последствия массовой аварии в Калужской области попали на видео

На трассе М-3 Украина в Калужской области столкнулись четыре автомобиля. Пострадали девять человек, шесть из которых — дети. Последствия аварии засняли очевидцы.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД России, столкновение автомобилей произошло в районе 13:00.

Водитель автомобиля Toyota во время неосторожного маневра по касательной столкнулся с Daewoo. После удара корейский автомобиль врезался в двигающийся впереди Chevrolet , который вынесло на встречку, по которой двигался еще один автомобиль марки Toyota.

Как сообщил очевидец аварии, пока медики добирались до места происшествия, другие водители начали помогать попавшим в беду людям.

«Там мужик гнал сильно и еще подрезал деда на машине. Тот с управлением не справился и на встречку вылетел. Знаю, что и дети и женщина беременная пострадали. Еще до приезда служб люди помогали», — отметил очевидец.

Он добавил, что на место аварии приехали три кареты скорой помощи и два реанимобиля.

По данным госавтоинспекции, пострадали девять человек, в том числе шесть детей в возрасте от одного года до 12 лет. Все они уже доставлены в больницу. 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.