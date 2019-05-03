Российская гимнастка сбила пешехода в Москве

СМИ сообщили, что чемпионка Европы за рулем « Мерседеса » сбила пенсионера в Москве.

Известная российская гимнастка Диана Боциева совершила ДТП, наехав на пенсионера на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.

Спортсменка управляла белым «Мерседесом» и остановилась перед пешеходным переходом на красный сигнал. Молодая девушка не смогла правильно оценить ситуацию, когда на проезжую часть неожиданно выбежала собака, и за нею устремился владелец. Боциева увидела зеленый сигнал, нажала на газ и сбила пенсионера. Другие водители не тронулись с места.

Пострадавший — 71-летний Владимир Курышев. Он получил сотрясение, ушибы и гематомы. Мужчину увезли в больницу.

Боциева уже в 11 лет была надеждой сборной России по гимнастике и потенциальной звездой спорта. В 15 лет завоевала титул чемпионки Европы. Однако девушке пришлось преждевременно завершить карьеру из-за серьезной травмы ноги. Сейчас Диана работает тренером.