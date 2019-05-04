Участники Stand Up погибли в ДТП на Кубани

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ДТП на Кубани: погибли комики из Stand Up 

Рамблер + ещё 11 50 минут назад
В ДТП в Белореченском районе Краснодарского края погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева сообщает Пятый канал.
В аварии погибли еще три человека.
Маловичко и Зуева ехали на концерт в Краснодар. В машине также были попутчики сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.
ДТП произошло в пятницу, 3 мая, два автомобиля столкнулись и после этого загорелись.
Денис Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать». Он также был участником «Битвы регионов» и «Первой лиги Стэндапа России».
ДТП , Видео , Елена Зуева
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