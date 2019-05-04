Появилось видео с места гибели комиков из Stand Up

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Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up 

РИА Новости 8 часов назад
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Ролик опубликован паблик "Типичный Краснодар".
Участники Stand Up погибли в ДТП на Кубани
ДТП произошло 3 мая приблизительно в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский. Водитель Hyundai Accent при обгоне в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Verna.
Удар был настолько сильный, что машины отбросило на обочину. После столкновения они загорелись. Пять человек погибли. Двоих с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
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ДТП , Видео , Hyundai , Hyundai Verna , Hyundai Accent , Елена Зуева
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