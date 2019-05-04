Появилось видео с места гибели комиков из Stand Up

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева . Ролик опубликован паблик "Типичный Краснодар".

ДТП произошло 3 мая приблизительно в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский. Водитель Hyundai Accent при обгоне в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Verna

Удар был настолько сильный, что машины отбросило на обочину. После столкновения они загорелись. Пять человек погибли. Двоих с травмами различной степени тяжести госпитализировали.