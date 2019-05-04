Серж Горелый рассказал о погибшем комике из Stand Up

Серж Горелый рассказал о погибшем в ДТП комике из Stand Up

Российский комик Денис Маловичко, который накануне погиб в результате автоаварии, был добрым и талантливым человеком. К нему можно было всегда обратиться за помощью и советом. Об этом рассказал его коллега по сцене, актёр Сергей Гореликов (Серж Горелый).

Я просто знаю, что очень добрый был человек, очень талантливый, — отметил Гореликов в интервью Пятому каналу.

Горелый рассказал, что познакомился с Маловичко ещё на заре своей карьеры во время съёмок одного из юмористических шоу на ТВ. По его словам, артист был очень светлым человеком, который помогал детям.

Комик признался, что был шокирован, узнав о смерти коллеги, и принёс искренние соболезнования родным и близким погибшего.