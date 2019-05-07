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«Удар пришелся на нее»: в Дагестане погибла журналистка 

Рамблер + ещё 5 16 часов назад
Дагестанская журналистка Тамилла Абдулаева погибла в ДТП, рассказал РИА Дербент собеседник в республиканском Министерстве здравоохранения.
Около двух часов назад пресс-служба управления МВД по Дагестану сообщила о гибели не названной по имени 42-летней женщины в результате ДТП в Махачкале. По данным РИА Дербент, речь идет об Абдулаевой.
Авария произошла поздним вечером накануне на улице Ярагского. ВАЗ-2111, которым управлял 22-летний мужчина, наехал на женщину-пешехода, которая пересекала дорого в неположенном месте. Женщина скончалась на месте.
По словам собеседника РИА Дербент в дагестанском Минздраве, дорогу журналистка переходила вместе с коллегой, однако удар пришелся главным образом в Абдулаеву. Коллега пострадала «немного».
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
42-летняя Тамилла Абдулаева была шеф-редактором медиахолдинга «МТВ Столица» и ведущей телепередач «Формула успеха» и «Медицинский вестник».
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ДТП , Видео , МВД , РИА Новости
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