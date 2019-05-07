«Удар пришелся на нее»: в Дагестане погибла журналистка

Дагестанская журналистка Тамилла Абдулаева погибла в ДТП, рассказал РИА Дербент собеседник в республиканском Министерстве здравоохранения.

Около двух часов назад пресс-служба управления МВД по Дагестану сообщила о гибели не названной по имени 42-летней женщины в результате ДТП в Махачкале. По данным РИА Дербент, речь идет об Абдулаевой.

Авария произошла поздним вечером накануне на улице Ярагского. ВАЗ-2111, которым управлял 22-летний мужчина, наехал на женщину-пешехода, которая пересекала дорого в неположенном месте. Женщина скончалась на месте.

По словам собеседника РИА Дербент в дагестанском Минздраве, дорогу журналистка переходила вместе с коллегой, однако удар пришелся главным образом в Абдулаеву. Коллега пострадала «немного».

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

42-летняя Тамилла Абдулаева была шеф-редактором медиахолдинга «МТВ Столица» и ведущей телепередач «Формула успеха» и «Медицинский вестник».