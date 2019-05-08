Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

«Обязательно пристегивайтесь»: Макс Барских попал в ДТП

Певец Макс Барских поделились с подписчиками в Instagram информацией о том, что попал в автомобильную аварию. И судя по фото ДТП оказалось довольно серьёзным.

Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе (США). На снимке, прикреплённом к публикации, изображён искорёженный спортивный Chevrolet певца, расположенный поперёк проезжей части. Видно, что основной удар пришёлся на переднюю часть автомобиля: у машины разбиты фары, капот загнулся, отлетел бампер, сработали подушки безопасности.

При этом артист отнёсся к ДТП философски. Он посчитал произошедшее уроком для себя и призвал своих подписчиков «ценить каждый момент своей жизни».

«Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте!» — написал Барских (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На публикацию отреагировали коллеги по сцене мужчины, большей частью женская половина. Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева оставила в комментариях к публикации эмоциональное сообщение: «Мааааааакс…» и эмодзи в виде разбитого сердца. Певица Анастасия Кожевникова назвала произошедшее «кошмаром».

«Хорошо, что с тобой всё в порядке», — отметила артистка.

Всего за пару часов после публикации пост Барских в Instagram собрал более тысячи комментариев и около 55 тысяч лайков.