Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

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«Обязательно пристегивайтесь»: Макс Барских попал в ДТП 

Рамблер 10 часов назад
Певец Макс Барских поделились с подписчиками в Instagram информацией о том, что попал в автомобильную аварию. И судя по фото ДТП оказалось довольно серьёзным.
Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе (США). На снимке, прикреплённом к публикации, изображён искорёженный спортивный Chevrolet певца, расположенный поперёк проезжей части. Видно, что основной удар пришёлся на переднюю часть автомобиля: у машины разбиты фары, капот загнулся, отлетел бампер, сработали подушки безопасности.
При этом артист отнёсся к ДТП философски. Он посчитал произошедшее уроком для себя и призвал своих подписчиков «ценить каждый момент своей жизни».
«Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте!» — написал Барских (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
На публикацию отреагировали коллеги по сцене мужчины, большей частью женская половина. Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева оставила в комментариях к публикации эмоциональное сообщение: «Мааааааакс…» и эмодзи в виде разбитого сердца. Певица Анастасия Кожевникова назвала произошедшее «кошмаром».
«Хорошо, что с тобой всё в порядке», — отметила артистка.
Всего за пару часов после публикации пост Барских в Instagram собрал более тысячи комментариев и около 55 тысяч лайков.
Комментарии19
ДТП , Видео , Chevrolet , Надя Дорофеева , Макс Барских , Анастасия Кожевникова
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