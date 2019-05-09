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Водитель под Иркутском перепутал педали и сбил людей 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Под Иркутском 40-летний водитель перепутал педали и въехал в людей. Пострадали пять человек. Об инциденте сообщает иркутское издание i38.ru ссылкой на полицию.
ДТП произошло сегодня, в посёлке Мамоны Иркутского района.
Около 11.20 по местному времени водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешеходов. 40-летний мужчина ремонтировал автомобиль на улице. Он поднял капот, сел за руль и перепутал педали. Иномарка наехала на людей и разбила стоящую рядом машину.
В ДТП пострадали пять человек. Несовершеннолетних среди них нет. Виновник инцидента прошел медицинское освидетельствование и дал показания.
Отметим, что даже опытные водители могут быть неосторожны за рулем. Так, в прошлом году сообщалось, что известный российский экономист, бывший зампред Центробанка перепутал педали и сбил свою супругу, паркуя БМВ возле магазина. При этом водитель имел стаж вождения 25 лет.
Осенью 2018 года в Екатеринбурге машина врезалась в группу людей. Пострадали три человека. Водитель пояснил, что перепутал педали тормоза и газа.
Комментарии
ДТП , Видео , BMW , Toyota , Центральный банк России
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