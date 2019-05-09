Водитель под Иркутском перепутал педали и сбил людей

Под Иркутском 40-летний водитель перепутал педали и въехал в людей. Пострадали пять человек. Об инциденте сообщает иркутское издание i38.ru ссылкой на полицию.

ДТП произошло сегодня, в посёлке Мамоны Иркутского района.

Около 11.20 по местному времени водитель автомобиля « Тойота » совершил наезд на пешеходов. 40-летний мужчина ремонтировал автомобиль на улице. Он поднял капот, сел за руль и перепутал педали. Иномарка наехала на людей и разбила стоящую рядом машину.

В ДТП пострадали пять человек. Несовершеннолетних среди них нет. Виновник инцидента прошел медицинское освидетельствование и дал показания.

Отметим, что даже опытные водители могут быть неосторожны за рулем. Так, в прошлом году сообщалось, что известный российский экономист, бывший зампред Центробанка перепутал педали и сбил свою супругу, паркуя БМВ возле магазина. При этом водитель имел стаж вождения 25 лет.

Осенью 2018 года в Екатеринбурге машина врезалась в группу людей. Пострадали три человека. Водитель пояснил, что перепутал педали тормоза и газа.