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Умер Сергей Доренко 

РИА Новости + ещё 14 5 часов назад
Журналист Сергей Доренко умер в Москве. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в медицинских кругах.
По данным собеседника агентства, смерть наступила в результате естественных причин.
"Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле", — рассказал источник.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Доренко попал в ДТП на мотоцикле и пережил клиническую смерть. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.
Сергей Доренко — главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.
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ДТП , Видео , Другое , Сергей Доренко , Алексей Венедиктов , РУДН , РИА Новости , Эхо Москвы , ВГТРК , Радиостанция "Говорит Москва" , НТВ
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