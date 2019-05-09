Журналист Сергей Доренко умер в Москве. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в медицинских кругах.
По данным собеседника агентства, смерть наступила в результате естественных причин.
"Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле", — рассказал источник.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Доренко попал в ДТП на мотоцикле и пережил клиническую смерть. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.
Сергей Доренко — главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.