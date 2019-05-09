Умер Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко умер в Москве. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в медицинских кругах.

По данным собеседника агентства, смерть наступила в результате естественных причин.

"Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле", — рассказал источник.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил эту информацию РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Доренко попал в ДТП на мотоцикле и пережил клиническую смерть. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.