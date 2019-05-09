Последний разгон: опубликовано новое видео момента аварии Доренко

Согласно предварительным данным, причиной смерти журналиста могла стать остановка сердца за рулем мотоцикла.

В Сети опубликовано новое видео, на котором запечатлен момент аварии Сергея Доренко . Оно сделано с помощью камер видеонаблюдения с разных ракурсов.

Запись публикует паблик Baza. Судя по приведенным кадрам, журналист разогнался перед тем, как ему стало плохо. Из видео следует, что после этого Доренко замедлился, потерял управление и упал. Его транспортное средство при падении проехало сквозь несколько рядов.

Согласно предварительным данным, причиной смерти журналиста могла стать остановка сердца за рулем мотоцикла. Само падение транспортного средства, вероятно, произошло уже после этого события.