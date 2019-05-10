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Видео попыток реанимировать Доренко попало в Сеть 

Газета.Ru + ещё 4 15 часов назад
В Сети появилось видео, на котором медики пытаются реанимировать журналиста Сергея Доренко после смертельного ДТП в центре Москвы. Видеозапись опубликовал "Пятый канал".
Врачи пытались спасти журналиста на Земляном Валу.
На записи видно, как Доренко кладут на носилки и увозят на машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что место гибели Сергея Доренко сняли с коптера. На видеозаписи несколько машин экстренных служб дежурят на месте произошедшей аварии, также туда приехала вдова журналиста Юлия Доренко.
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