Видео попыток реанимировать Доренко попало в Сеть

Врачи пытались спасти журналиста на Земляном Валу.

На записи видно, как Доренко кладут на носилки и увозят на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что место гибели Сергея Доренко сняли с коптера. На видеозаписи несколько машин экстренных служб дежурят на месте произошедшей аварии, также туда приехала вдова журналиста Юлия Доренко.