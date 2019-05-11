Пенсионер устроил ДТП с машиной ГАИ под Москвой

Мытищинский пенсионер устроил ДТП из пяти машин

Несколько легковушек, автобус и патрульная машина ГИБДД . Столько техники столкнулось в Мытищах на улице Академика Каргина. Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Очевидцы рассказали, что за рулем одного из автомобилей был пенсионер, который не справился с управлением и оказался невольным виновником массовой аварии. Свидетели рассказали, что пожилому водителю стало плохо, он потерял контроль над машиной и стал в итоге инициатором ДТП.

«ДТП произошло в 12:10. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet. Погибших нет. Аварию спровоцировал водитель Chevrolet — не справился с управлением», — рассказали в дорожной полиции Подмосковья.

По словам представителя ГИБДД, на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.