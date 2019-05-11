Пенсионер устроил ДТП с машиной ГАИ под Москвой

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Мытищинский пенсионер устроил ДТП из пяти машин 

360tv.ru 3 часа назад
Несколько легковушек, автобус и патрульная машина ГИБДД. Столько техники столкнулось в Мытищах на улице Академика Каргина. Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении «360».
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
Очевидцы рассказали, что за рулем одного из автомобилей был пенсионер, который не справился с управлением и оказался невольным виновником массовой аварии. Свидетели рассказали, что пожилому водителю стало плохо, он потерял контроль над машиной и стал в итоге инициатором ДТП.
«ДТП произошло в 12:10. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet. Погибших нет. Аварию спровоцировал водитель Chevrolet — не справился с управлением», — рассказали в дорожной полиции Подмосковья.
По словам представителя ГИБДД, на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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Комментарии2
ДТП , Видео , Chevrolet , ГИБДД
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