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«С праздником, ребят!»: мажор со спецпропуском устроил гонки на Тверской 

Рамблер + ещё 2 6 часов назад
Полиция выясняет обстоятельства гоночных заездов, которые устроил по столичным улицам 24-летний москвич во время майских праздников. Видео со своим экстремальным вождением он выкладывал в Интернет. Гонщик носился по МКАДу со скоростью 280 километров час, а во время подготовки к Параду Победы выехал на перекрытую Тверскую навстречу военной технике.
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Перед ним расступаются автоинспекторы и свободны все дороги — даже те, которые специально перекрыли для Парада Победы. По Большой Никитской, минуя вся кордоны, он выезжает на Моховую. Красный сигнал светофора не помеха, когда есть спецпропуск.
— Всех с праздником, ребят!
Дальше скоростной заезд на автомобиле Mercedes по пустой Тверской. По двум сплошным он мчит навстречу военной технике. Торопится. Нужно успеть занять место рядом с ветеранами. На трибуну у него тоже спецприглашение.
— Вот и завершился Парад Победы, все прошло благополучно.
За рулем Mercedes был 24-летний Максим Головинов. Он сам выложил эти видеозаписи в свой Instagram. Хвастался перед подписчиками. При чем заезды по встречке, судя по всему, стали для него традиционным развлечением — еще один заезд по перекрытым улицам Головинов снял ровно год назад.
Но желание показать себя у мажора на Mercedes возникает не только на пустых улицах. Это уже оживленный МКАД — здесь он устроил экстремальные заезд на скорости в 280 километров в час.
Он охотно позирует со снайперскими винтовками, дробовиками и автоматами.
Максим Головинов — предприниматель. У него свое производство бутилированной воды. Любит дорогие машины, яхты, мотоциклы и хищников. Уверяет, что никаких правил не нарушал.
— Все по правилам, пропуск выдан, нигде там ничего не нарушал. Никаких вопросов не должно быть ни у кого.
— На видео видно, что вы на встречную полосу выезжаете, пересекаете две сплошные.
— Может быть ракурс такой неправильный, но я никуда не выезжал.
Наглым заездом по Тверской уже заинтересовались полицейские. Они проверят, нарушал ли любитель Instagram правила дорожного движения, но и насколько законно был выдан спецпропуск.
Комментарии141
ДТП , Видео , Другое , Мара Багдасарян , ГИБДД
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