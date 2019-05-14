Ужесточение ответственности: нетрезвых водителей хотят посадить до 15 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности для виновников ДТП, совершенных в пьяном виде. Об этом пишет "Российская газета".

Законопроект был внесен представителями всех думских фракций и одобрен профильными министерствами и ведомствами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого чтения инициативы сообщил, что за пять лет под колесами нетрезвых водителей исчезает целый город. Ежегодно гибнут 4,5 тысячи человек, 20 тысяч становятся инвалидами.

Депутаты предлагают приравнять такие ДТП к умышленному убийству и увеличить срок лишения свободы в случае причинения тяжкого вреда здоровью с нынешних от 0 до 4 лет до 3-7 лет, при гибели в аварии человека — с 2-7 до 5-12 лет.

В случае смерти двух или более лиц срок лишения свободы предлагается ужесточить с 4-9 до 8-15 лет. Те же сроки предусматриваются при совершении аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Один из авторов законопроекта представитель «Единой России» Андрей Исаев привел статистику, согласно которой в 2018 году 65% пьяных водителей, причинивших тяжкий вред здоровью, ограничились условным сроком. В 62% случаев с ДТП, в которых погибли двое и более лиц, суд вынес приговор ниже или по минимальному пределу предусмотренного за такое преступление наказания.