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Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: © РИА Новости, Виталий Белоусов
Когда на электронную почту приходит письмо от начальника, медлить с ответом нельзя. Приветствие от друзей тоже надо прочитать сразу. А как там проходит футбольный матч? Стоит лишь немного отвлечься, и вот уже раздается визг тормозов. Когда водитель на скорости 50 км/ч отвлекается всего на две секунды, он проезжает за это время 28 метров — практически «вслепую». Из-за того, что водители пользуются за рулем мобильным телефоном, на дорогах ежедневно гибнут люди. Особенно опасно читать или писать во время езды смс-сообщения, отправлять фотографии или рассматривать карту на навигаторе.
Поскольку так называемые миллениалы, которые наиболее активно пользуются мобильными устройствами, достигли возраста, когда не только имеют право получить водительское удостоверение, но и становятся родителями, врачи-педиатры в последнее время забили тревогу. В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей. Опрос на тему того, что отвлекает водителей чаще всего, показал ужасающие результаты.
Так, врачи из Гарварда во главе с Дженнифер Гликлих (Jennifer Gliklich) привели данные, что 42% опрошенных родителей-миллениалов читают за рулем смс-сообщения, тогда как в более возрастной группе эта доля составляет «всего» 27%. В общей же сложности 16,1% взрослых родителей (под таковыми подразумевались люди от 23 до 38 лет) за последние 12 месяцев попадали хотя бы в одну аварию. Среди более возрастных опрошенных эта цифра составила 10,1%.
«Независимо от возраста большинство родителей признались в том, что за последние 12 месяцев читали или писали сообщения за рулем», — сказала нейрохирург Реган Бергмарк (Regan Bergmark), руководитель группы исследователей Гарвардского университета.
«При этом поведение родителей-миллениалов за рулем рискованно, и они легко отвлекаются», — добавила она.
В США в авариях, связанных с невнимательностью водителей, ежедневно гибнут девять человек, а более 1 000 человек получают травмы.
Несмотря на столь пугающие цифры, этой теме зачастую уделяется недостаточно внимания. Результаты исследования экспертов из Гарварда показали, что лишь четверть опрошенных, попадавших в аварии, услышали от врачей в больнице вопрос о том, отвлекались ли они, будучи за рулем. Люди недооценивают опасности, одновременно переоценивая собственные способности. Так, более половины опрошенных признались, что считали себя хорошими водителями. А две трети утверждали, что реже пользуются смартфоном за рулем, когда едут с ребенком.
Педиатры должны чаще обращать внимание молодых родителей на опасность, утверждают авторы исследования. Ведь оно показало, что сам факт, что водитель берет гаджет в руки во время движения, увеличивает риск аварии в пять раз. А если он при этом читает или пишет сообщения, то вероятность ДТП возрастает в десять раз. Чтобы водители не пользовались смартфоном и защитили сами себя, могут помочь специальные приложения. Бергман ежедневно видит, какие фатальные последствия может иметь невнимательность за рулем.
«Вероятно, многие родители боятся, что не будут постоянно доступны по телефону, — предположила врач. — Эту проблему, однако, можно решить технически».
Кроме того, по ее словам, ни одно смс-сообщение не может быть настолько важным, чтобы рисковать ради него жизнью.
Süddeutsche Zeitung, Германия
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