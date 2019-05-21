Новый приговор в деле «пьяного мальчика»

Преступная халатность: по делу «пьяного мальчика» вынесен новый приговор

Судмедэксперт Михаил Клейменов, выявивший наличие алкоголя в крови шестилетнего ребёнка, погибшего в ДТП в Балашихе, выслушал приговор в зале Щёлковского городского суда. Специалист был признан виновным в халатности, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Судом было установлено, что Клейменов нарушил правила проведения экспертизы: образец крови был загрязнён спиртообразующей микрофлорой, что привело к обнаружению этанола в биологическом материале маленького мальчика в количестве 2,7 промилле. С высоты своего опыта эксперт должен был понимать, что при наличии такой концентрации алкоголя в крови ребёнок находился бы в состоянии поверхностной комы, и, как следствие, Клейменов обязан был провести биохимическое исследование, однако специалист этого делать не стал. В результате первоначальный вывод о нетрезвом состоянии мальчика в момент ДТП был признан необоснованным.

«Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Михаил Клейменов был признан виновным в «халатности» и приговорён к 10 месяцам исправительных работ. По данным ТАСС, эксперт также был восстановлен в должности.