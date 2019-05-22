Сотни литров топлива вытекло на МКАД 

В результате столкновения бензовоза с легковым автомобилем на МКАД в Москве вытекло больше 300 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло на третьем километре МКАД с внешней стороны. Водитель легкового автомобиля оказался зажат в машине, однако спасатели оперативно вызволили его.
«Из поврежденного бензовоза на дорогу разлилось от 300 до 400 литров топлива», — рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС.
13 мая сообщалось, что бронетранспортер и автомобиль Opel столкнулись рядом с торговым центром «Капитолий» на Севастопольском проспекте в Москве. Участница ДТП Анна рассказала, что ехала по второй полосе, справа ее обогнала колонна из двух БТР, двух бронемашин с мигалкой и машины сопровождения. Колонна начала перестраиваться во вторую полосу, и первый из бронетранспортеров столкнулся с Opel.