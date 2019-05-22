Сотни литров топлива вытекло на МКАД

В результате столкновения бензовоза с легковым автомобилем на МКАД в Москве вытекло больше 300 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на третьем километре МКАД с внешней стороны. Водитель легкового автомобиля оказался зажат в машине, однако спасатели оперативно вызволили его.

«Из поврежденного бензовоза на дорогу разлилось от 300 до 400 литров топлива», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС