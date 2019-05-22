Владельцев частных треног ожидает прокурорская проверка

Водители сегодня недовольны тем, что право выписывать штрафы за превышение скорости, государство отдало частникам.

Теперь загородные дороги буквально утыканы видеокамерами, причём иногда и в запрещённых местах. Дельцы стремятся получить прибыль, а местные власти, которые получают с этих штрафов пополнение бюджета, лишь помогают в этом предпринимателям.

Но уже появилась информация, что такими владельцами видеокамер заинтересовались сотрудники прокуратуры , пишет drivenn.ru.

В чём же дело?

Не для безопасности. Первоначальная идея по установке видеокамер для фиксации нарушений преследует задачу сделать дороги достойными в плане безопасности. Но сегодня уже видно, что это источник дохода и камеры ставят где попало, только бы было прибыльно.

Владельцы таких камер теперь умудряются и маскировать их, чтобы увеличить количество штрафов.

Охота на водителей. Ясно, что всё это привело к тому, что водители пожаловались на такие поборы. Нервные водители даже нападают на стоящие треноги с видеокамерами.

Нарушения владельцев средств фиксации были зафиксированы и контролирующими органами: отмечалась их неправильная установка. Иногда камеры устанавливали так, что измеряемая скорость не соответствовала действительности, а невиновных водителей наказывали.

Поручение прокуратуре. Генеральная прокуратура уже проверяет чистоту бизнеса владельцев таких видеокамер. Отмечается, что скоро Генеральная прокуратура уже проверяет чистоту бизнеса владельцев таких видеокамер. Отмечается, что скоро российское правительство вынесет постановление, в котором запретит частникам продолжать заниматься этим бизнесом. Ясно, что такая мера позволит навести порядок со средствами фиксации и пресечет злоупотребления и поборы.

Правда, лет пять ещё у этих "дорожных разбойников" есть.