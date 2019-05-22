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Владельцев частных треног ожидает прокурорская проверка 

Car.ru 22 мая 2019
Фото: Car.ru
Водители сегодня недовольны тем, что право выписывать штрафы за превышение скорости, государство отдало частникам.
Теперь загородные дороги буквально утыканы видеокамерами, причём иногда и в запрещённых местах. Дельцы стремятся получить прибыль, а местные власти, которые получают с этих штрафов пополнение бюджета, лишь помогают в этом предпринимателям.
Но уже появилась информация, что такими владельцами видеокамер заинтересовались сотрудники прокуратуры, пишет drivenn.ru.
В чём же дело?
Не для безопасности. Первоначальная идея по установке видеокамер для фиксации нарушений преследует задачу сделать дороги достойными в плане безопасности. Но сегодня уже видно, что это источник дохода и камеры ставят где попало, только бы было прибыльно.
Владельцы таких камер теперь умудряются и маскировать их, чтобы увеличить количество штрафов.
Охота на водителей. Ясно, что всё это привело к тому, что водители пожаловались на такие поборы. Нервные водители даже нападают на стоящие треноги с видеокамерами.
Нарушения владельцев средств фиксации были зафиксированы и контролирующими органами: отмечалась их неправильная установка. Иногда камеры устанавливали так, что измеряемая скорость не соответствовала действительности, а невиновных водителей наказывали.
Поручение прокуратуре. Генеральная прокуратура уже проверяет чистоту бизнеса владельцев таких видеокамер. Отмечается, что скоро российское правительство вынесет постановление, в котором запретит частникам продолжать заниматься этим бизнесом. Ясно, что такая мера позволит навести порядок со средствами фиксации и пресечет злоупотребления и поборы.
Правда, лет пять ещё у этих "дорожных разбойников" есть.
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Комментарии8
ДТП , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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