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Открыта «горячая линия» из-за ДТП с автобусом с российским туристами 

Rambler News Service 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Посольство России в Италии в своем Twitter сообщило номер «горячей линии», начавшей работу в связи с ДТП с участием туристического автобуса с россиянами в Италии.
«По информации Департамента гражданской защиты правительства Италии, 22 мая с.г. в 9.30 по местному времени на дороге от Флоренции до Сиены произошло ДТП туристического автобуса, предположительно, с рос. гражданами на борту. "Горячая линия" +39 388 627 01 62», — говорится в сообщении.
Ранее агентство ANSA сообщило, что в Италии в ДТП попал автобус, в котором находились российские туристы.
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