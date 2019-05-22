Открыта «горячая линия» из-за ДТП с автобусом с российским туристами

Посольство России в Италии в своем Twitter сообщило номер «горячей линии», начавшей работу в связи с ДТП с участием туристического автобуса с россиянами в Италии.

«По информации Департамента гражданской защиты правительства Италии, 22 мая с.г. в 9.30 по местному времени на дороге от Флоренции до Сиены произошло ДТП туристического автобуса, предположительно, с рос. гражданами на борту. "Горячая линия" +39 388 627 01 62», — говорится в сообщении.

Ранее агентство ANSA сообщило, что в Италии в ДТП попал автобус, в котором находились российские туристы.