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В ДТП в Италии погибла одна россиянка 

ТАСС + ещё 35 22 мая 2019
Фото: Vigili del Fuoco (Fire Brigade)/Handout via REUTERS
Одна россиянка погибла и еще 19 граждан РФ пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в районе итальянского города Сиена. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Италии на странице в Facebook.
"По предварительным данным, в результате происшествия одна россиянка погибла, 19 получили травмы разной степени тяжести (преимущественно легкой)", — указано в публикации.
Ранее диппредставительство информировало о 12 пострадавших россиянах. Как сообщили ТАСС источники, по неофициальным сведениям, погибшей была 40-летняя сопровождающая группы туристов.
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