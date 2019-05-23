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Двух россиянок выписали после ДТП в Италии 

Газета.Ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Италии.
По некоторым данным, в итальянских больницах все еще остаются на лечении три россиянки.
"Дипломаты посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие", — добавили в посольстве.
Также в посольстве рассказали, что накануне были выписаны из больниц еще 14 пострадавших в аварии россиян.
Как отмечается, в ДТП, в частности, пострадали граждане России, Армении, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Румынии.
По информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.
Ранее сообщалось, что россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии.
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