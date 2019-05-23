Двух россиянок выписали после ДТП в Италии

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Италии.

По некоторым данным, в итальянских больницах все еще остаются на лечении три россиянки.

"Дипломаты посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие", — добавили в посольстве.

Также в посольстве рассказали, что накануне были выписаны из больниц еще 14 пострадавших в аварии россиян.

Как отмечается, в ДТП, в частности, пострадали граждане России, Армении, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Румынии.

По информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии.