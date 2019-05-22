Бензовоз перевернулся в Московской области

Несколько человек пострадали в ДТП на Минском шоссе в Московской области, где перевернулся и загорелся грузовик с песком.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Бутынь. Движение в обе стороны перекрыто, образовался гигантский автомобильный затор.

Многочисленные очевидцы снимают видео с места происшествия и выкладывают его в социальные сети.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные, которые пытаются ликвидировать последствия аварии.

О состоянии пострадавших, как и о причине серьезного ДТП ничего не известно.