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Бензовоз перевернулся в Московской области 

ТК «Звезда» 22 мая 2019
Фото: соцсети
Несколько человек пострадали в ДТП на Минском шоссе в Московской области, где перевернулся и загорелся грузовик с песком.
Инцидент произошел неподалеку от деревни Бутынь. Движение в обе стороны перекрыто, образовался гигантский автомобильный затор.
Многочисленные очевидцы снимают видео с места происшествия и выкладывают его в социальные сети.
На место прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные, которые пытаются ликвидировать последствия аварии.
О состоянии пострадавших, как и о причине серьезного ДТП ничего не известно.
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ДТП , ГИБДД
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