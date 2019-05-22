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Названа возможная причина аварии с туристическим автобусом в Италии 

Вечерняя Москва 22 мая 2019
Фото: Сайт итальянской газеты Firenze
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио сообщил, что дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом, в котором пострадали российские граждане, могло произойти из-за невнимательности водителя транспортного средства.
Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек — россиянка Алена Ортаева. Еще 30 получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.
По словам полиции, невнимание водителя рассматривается как одна из причин ДТП. В настоящее время следователи допрашивают шофера. Он прошел тест на наличие алкоголя в крови, который показал отрицательный результат, сообщает РЕН ТВ.
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ДТП , ГИБДД , РЕН ТВ
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