Названа возможная причина аварии с туристическим автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио сообщил, что дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом, в котором пострадали российские граждане, могло произойти из-за невнимательности водителя транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек — россиянка Алена Ортаева. Еще 30 получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

По словам полиции, невнимание водителя рассматривается как одна из причин ДТП. В настоящее время следователи допрашивают шофера. Он прошел тест на наличие алкоголя в крови, который показал отрицательный результат, сообщает РЕН ТВ.

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