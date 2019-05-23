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Маршрутка столкнулась с трамваем в Улан-Удэ 

ТАСС 21 час назад
Фото: ТАСС
Два человека пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с трамваем в Улан-Удэ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД Бурятии.
"По предварительной информации, сегодня утром водитель маршрутного микроавтобуса, выполняя поворот, не предоставил преимущество движения водителю трамвая и совершил столкновение. В момент ДТП в салоне микроавтобуса и трамвая находились пассажиры. Двух женщин доставили в медицинское учреждение для осмотра", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ТАСС: последние новости
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ДТП , ГИБДД
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