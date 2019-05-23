Маршрутка столкнулась с трамваем в Улан-Удэ

Два человека пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с трамваем в Улан-Удэ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД Бурятии.

"По предварительной информации, сегодня утром водитель маршрутного микроавтобуса, выполняя поворот, не предоставил преимущество движения водителю трамвая и совершил столкновение. В момент ДТП в салоне микроавтобуса и трамвая находились пассажиры. Двух женщин доставили в медицинское учреждение для осмотра", — говорится в сообщении.