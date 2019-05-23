«Яндекс» представит новую версию системы «Яндекс Авто» осенью

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новая версия мультимедийной системы управления автомобилем с навигацией и голосовым управлением «Яндекс. Авто» появится этой осенью. Об этом в четверг сообщил руководитель геосервисов компании Роман Чернин в ходе конференции «YaC 2019: будущее в деталях», уточнив, что система, позволит удаленно запускать двигатель и получать уведомление об эвакуации автомобиля.

"Мы анонсируем, что уже этой осенью появится новая версия «Яндес. Авто». В ней, кроме мультимедийных функций, появится интеграция с системами автомобиля. Новая «Яндекс. Авто» будет получать от автомобиля обратную связь", — сказал он.

По словам Чернина, интеллектуальная система будет использовать телефон для удаленного управления системами автомобиля. Среди прочих нововведений, она сможет определять местоположение авто без GPS, использовать смартфон вместо ключа и переносить маршрут из навигатора на экран «Яндекс. Авто». «Не нужно будет самому следить за оплатой парковки, „Яндекс. Авто“ сама включит оплату как только вы приехали и завершит оплату как только вы тронулись с места», — отметил он.

Кроме того, представитель компании рассказал, что в недалеком будущем компания намерена ввести в систему функцию оплаты проезда по платной дороге. Он добавил, что автомобиль сможет сообщать пользователю, что пришла пора поменять масло, провести диагностику двигателя и даже записать на прием в автосервис. «Автомобиль должен стать гаджетом, и это не только про IT решения, это про весь пользовательский опыт», — заключил Чернин.