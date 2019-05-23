Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Яндекс» представит новую версию системы «Яндекс Авто» осенью 

ТАСС + ещё 5 10 часов назад
Фото: Автовести
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новая версия мультимедийной системы управления автомобилем с навигацией и голосовым управлением «Яндекс. Авто» появится этой осенью. Об этом в четверг сообщил руководитель геосервисов компании Роман Чернин в ходе конференции «YaC 2019: будущее в деталях», уточнив, что система, позволит удаленно запускать двигатель и получать уведомление об эвакуации автомобиля.
"Мы анонсируем, что уже этой осенью появится новая версия «Яндес. Авто». В ней, кроме мультимедийных функций, появится интеграция с системами автомобиля. Новая «Яндекс. Авто» будет получать от автомобиля обратную связь", — сказал он.
По словам Чернина, интеллектуальная система будет использовать телефон для удаленного управления системами автомобиля. Среди прочих нововведений, она сможет определять местоположение авто без GPS, использовать смартфон вместо ключа и переносить маршрут из навигатора на экран «Яндекс. Авто». «Не нужно будет самому следить за оплатой парковки, „Яндекс. Авто“ сама включит оплату как только вы приехали и завершит оплату как только вы тронулись с места», — отметил он.
Кроме того, представитель компании рассказал, что в недалеком будущем компания намерена ввести в систему функцию оплаты проезда по платной дороге. Он добавил, что автомобиль сможет сообщать пользователю, что пришла пора поменять масло, провести диагностику двигателя и даже записать на прием в автосервис. «Автомобиль должен стать гаджетом, и это не только про IT решения, это про весь пользовательский опыт», — заключил Чернин.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" стал официальным поставщиком ПО для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и "АвтоВАЗ". Мультимедийную систему «Яндекс. Авто» намерены установить в 2 млн машин LADA, Renault и Nissan, которые выпускаются в России.
ТАСС: последние новости
Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка В РСТ сообщили, что в ДТП в Италии могли пострадать русскоязычные, а не российские туристы Маршрутка столкнулась с трамваем в Улан-Удэ
Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Nissan , Lada , Renault , Яндекс , Автоваз , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина на электросамокате сбил женщину
Land Rover врезался в эвакуатор. Два человека погибли
Skoda представила обновленный Superb
Двух россиянок выписали после ДТП в Италии
Названа стоимость нового Renault Arkana1
Видео
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
02:45
Горящее авто залили ассенизаторы
ДТП
00:43
Байкер оконфузился, пытаясь удивить девушек
ДТП
Серж Горелый рассказал о погибшем комике из Stand Up
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение