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«Феодалам не стыдно»: «мигалка» устроила лобовое ДТП в Москве 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
«Мерседес» с проблесковым маячком выехал на встречную полосу на западе Москвы и лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Об этом очевидица аварии рассказала в сообществе «Синие ведерки» в фейсбуке.
Несколько часов назад пользовательница соцсети Юлия Каблинова опубликовала два снимка, сделанные в районе станции метро «Юго-Западная». Оба были сняты из проезжавшего мимо автомобиля.
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На первом фото виден зад черного «Мерседеса», номер «А171МР97» и проблесковый маячок на крыше машины. На втором видно, что «Мерседес» остановился на встречной полосе после лобового столкновения на не очень высокой скорости с серым седаном. Позади легковушки уже стоит автомобиль ДПС.
«Хамство, пренебрежение нуждами других людей, их безопасностью — привычная, но от того вызывающая все больше омерзения картина. Феодалам нашим норм, ни за что не стыдно», — написала Каблинова.
Комментаторы публикации выдвинули три версии о том, какому ведомству принадлежит автомобиль с «мигалкой» (Следственный комитет, Генеральная прокуратура, центральный аппарат МВД), а также одну версию о том, кто будет признан виновником аварии.
«Не уступил дорогу спецтранспорту с проблесковым сигналом. К сожалению, других вариантов не будет», — выразил уверенность один из них.
Комментарии62
ДТП , Mercedes-Benz , Генпрокуратура РФ , СКР , ГИБДД , МВД
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