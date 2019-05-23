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Маршрутка врезалась в здание детсада в Подмосковье 

Ридус + ещё 1 11 часов назад
Фото: ТАСС
В подмосковном городе Реутов маршрутка на полном ходу влетела в здание детского сада № 9 «Светлячок».
Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, инцидент произошел днем 23 мая на проспекте Мира.
Водитель утверждает, что у маршрутки отказали тормоза, в результате чего транспортное средство пробило ворота и врезалось в трехэтажное здание.
В результате ДТП никто не пострадал, пишет издание.
Прибывшие на место происшествия оперативные службы устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт.
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