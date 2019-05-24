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«Положили лицом в пол». В Петербурге полицейские устроили погоню за автомобилистом 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Минувшей ночью петербургские полицейские устроили погоню за автомобилистом. 40-летний мужчина чуть не сбил пешехода, проскочив на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел в Выборгском районе. Как сообщает 78.ru, водитель черного Volvo летел по Просвещения со стороны Гражданского проспекта. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на эту машину, потому что мужчина нарушил правила дорожного движения.
«Автомобилист, завернув с Просвещения на Ивана Фомина, налетел на полукруглые «грибочки», чуть не перевернулся. Остановился на парковке у магазина, пытался выбросить права. Тут его и положили лицом в пол, — рассказали свидетели.
Водитель иномарки был задержан. Правоохранительные органы посадили нарушителя в служебную машину для дальнейшего разбирательства. Ранее в Петербурге молодой человек сломал обе ноги, пытаясь перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Парня сбил байкер на Honda Gold Wing. Помимо травмы обеих ног, парень получил также сотрясение головного мозга. Юноша в тяжелом состоянии был госпитализирован.
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Комментарии2
ДТП , Volvo , Honda , Иван Фомин , ГИБДД , МВД
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