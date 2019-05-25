В Подмосковье в ДТП погибли три человека

На Ленинградском шоссе в Московской области произошло ДТП. В результате столкновения погибли три человека. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«ДТП произошло на 47-м км Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, а ещё один пострадал», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.