В Подмосковье в ДТП погибли три человека 

На Ленинградском шоссе в Московской области произошло ДТП. В результате столкновения погибли три человека. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
«ДТП произошло на 47-м км Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, а ещё один пострадал», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.