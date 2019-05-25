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В Подмосковье в ДТП погибли три человека 

RT на русском + ещё 15 16 часов назад
Фото: ТАСС
На Ленинградском шоссе в Московской области произошло ДТП. В результате столкновения погибли три человека. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
«ДТП произошло на 47-м км Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, а ещё один пострадал», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.
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