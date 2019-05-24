В Подмосковье скорая столкнулась с грузовиком и легковушкой

Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком и легковой машиной в подмосковной Балашихе, предварительно, пострадали три человека, рассказал РИА Новости представитель экстренной службы региона.

"В микрорайоне Щитниково столкнулись "скорая", фура и легковушка. По предварительным данным, серьезно пострадал водитель скорой помощи, еще двое врачей получили ушибы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло на 17-м километре Щелковского шоссе. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как рассказали РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ, эвакуация пострадавшего вертолетом Московского авиацентра не потребовалась.