Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили

Итальянца Леонардо Санторо, который был за рулем перевернувшегося туристического автобуса, освободили из-под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По решению суда в течение года 35-летний мужчина не сможет управлять подобным транспортным средством.

Санторо задержали 22 мая сразу после аварии. Допросив его, следователи пришли к выводу, что причиной ДТП стала невнимательность водителя. Во время езды он пытался настроить радио и отвлекся от дороги.

Установлено, что в момент происшествия шофер был трезв. В действиях Санторо следователи не нашли умысла.

В результате ДТП пострадали 37 человек, включая 19 россиян. Некоторых из них уже выписали из больницы. Еще троих раненных планируют доставить в РФ. Жертвой аварии стала 40-летняя женщина, работавшая гидом.