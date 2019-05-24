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Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили 

Москва24 + ещё 1 9 часов назад
Фото: телеграм-канал Выпускайте Кракена
Итальянца Леонардо Санторо, который был за рулем перевернувшегося туристического автобуса, освободили из-под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По решению суда в течение года 35-летний мужчина не сможет управлять подобным транспортным средством.
Санторо задержали 22 мая сразу после аварии. Допросив его, следователи пришли к выводу, что причиной ДТП стала невнимательность водителя. Во время езды он пытался настроить радио и отвлекся от дороги.
Установлено, что в момент происшествия шофер был трезв. В действиях Санторо следователи не нашли умысла.
В результате ДТП пострадали 37 человек, включая 19 россиян. Некоторых из них уже выписали из больницы. Еще троих раненных планируют доставить в РФ. Жертвой аварии стала 40-летняя женщина, работавшая гидом.
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