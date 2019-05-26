Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в центре Москвы

В результате аварии, произошедшей в Мещанском районе столицы, три человека получили ранения, для одного из которых они оказались несовместимыми с жизнью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«Неподалеку от д. 2 на Суворовской площади автомобиль Skoda Octavia совершил наезд на препятствие. В момент ДТП в автомобиле находились шесть человек — трое смогли выбраться из легковушки самостоятельно, еще троих деблокировали сотрудники МЧС. В результате аварии погиб один человек, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП находятся экстренные службы города, медики оказывают помощь раненым.