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Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Саратовской области на трассе Саратов — Сырзань — Волгоград после ДТП с участием фуры и микроавтобуса были госпитализированы 11 человек, сообщает РИА Новости.
По данным регионального управления ГИБДД, 43-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, направлявшийся по маршруту Оренбург — Махачкала, столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом.
После этого он съехал в кювет. В микроавтобусе были 13 человек.
По данным областного минздрава, 11 человек были госпитализированы в больницу под Волгоградом. Детей среди них нет.
22 мая в Саратовской области на дороге Красноармейск–Ваулино–Ревино водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, машина опрокинулась, погибли три человека, в том числе водитель иномарки.
ДТП , Volvo , Peugeot , Peugeot Boxer , РИА Новости
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