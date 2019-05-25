Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

В Саратовской области на трассе Саратов — Сырзань — Волгоград после ДТП с участием фуры и микроавтобуса были госпитализированы 11 человек, сообщает РИА Новости

По данным регионального управления ГИБДД, 43-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, направлявшийся по маршруту Орен бург — Махачкала, столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом.

После этого он съехал в кюве т. В микроавтобусе были 13 человек.

По данным областного минздрава, 11 человек были госпитализированы в больницу под Волгоградом. Детей среди них нет.

22 мая в Саратовской области на дороге Красноармейск–Ваулино–Ревино водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, машина опрокинулась, погибли три человека, в том числе водитель иномарки.