Сбил сотрудника ДПС: Сына экс-сенатора задержали после погони в Москве

Сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова — Тимур Галлямов был задержан в столице после погони, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники ДПС остановили его Land Cruiser на Кутузовском проспекте.

Галлямов отказался показать сотрудникам ДПС документы, после чего уехал. Вскоре его остановили на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц на светофоре.

На видео с камер наблюдения видно, как сотрудник ДПС выйдя из служебного авто, пытается задержать беглеца. Но Галлямов решает вновь уйти от преследования и сбивает сотрудника ДПС. В итоге он все-таки был задержан.

47-летний Амир Галлямов — бизнесмен и миллионер, занимал руководящие должности в различных компаниях. В 2012 году был министром физической культуры и спорта, состоит в партии "Единая Россия" . Член Совета Федерации (2007—2012) от Амурской области.

У него четверо детей, хобби — коллекционирование дорогих автомобилей. Семья, по данным СМИ, проживает в особняке на Рублевке.