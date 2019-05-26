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Сбил сотрудника ДПС: Сына экс-сенатора задержали после погони в Москве 

Рамблер + ещё 10 9 часов назад
Сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова — Тимур Галлямов был задержан в столице после погони, сообщает РЕН ТВ.
Сотрудники ДПС остановили его Land Cruiser на Кутузовском проспекте.
Галлямов отказался показать сотрудникам ДПС документы, после чего уехал. Вскоре его остановили на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц на светофоре.
На видео с камер наблюдения видно, как сотрудник ДПС выйдя из служебного авто, пытается задержать беглеца. Но Галлямов решает вновь уйти от преследования и сбивает сотрудника ДПС. В итоге он все-таки был задержан.
47-летний Амир Галлямов — бизнесмен и миллионер, занимал руководящие должности в различных компаниях. В 2012 году был министром физической культуры и спорта, состоит в партии "Единая Россия". Член Совета Федерации (2007—2012) от Амурской области.
У него четверо детей, хобби — коллекционирование дорогих автомобилей. Семья, по данным СМИ, проживает в особняке на Рублевке.
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ДТП , Видео , Амир Галлямов , Единая Россия , Совет Федерации , ГИБДД , РЕН ТВ
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