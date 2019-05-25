Россиянок выписали из больницы после аварии в Италии

Посольство России в Италии и Сан-Марино подтвердило, что последние из числа пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Италии, три гражданки России, выписаны из лечебных учреждений.

После выписки российские дипломаты проводили женщин в аэропорт, все они вылетели на родину — в Россию, сообщается в Twitter дипломатической миссии.

О дорожно-транспортном происшествии в районе г. Сиена 25 мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц г. Сиены и в сопровождении дипломатов Посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию.

О дорожно-транспортном происшествии в районе г. Сиена



25 мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц г. Сиены и в сопровождении дипломатов Посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию. — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 25 мая 2019 г.

Напомним, 22 мая туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие близ города Сиена. Всего в ДТП пострадали 19 россиян, одна наша соотечественница погибла.

Водителю автобуса предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью.