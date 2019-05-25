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Россиянок выписали из больницы после аварии в Италии 

Вечерняя Москва + ещё 2 15 часов назад
Фото: Скриншот с видео в Twitter Tgr Rai Toscana
Посольство России в Италии и Сан-Марино подтвердило, что последние из числа пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Италии, три гражданки России, выписаны из лечебных учреждений.
После выписки российские дипломаты проводили женщин в аэропорт, все они вылетели на родину — в Россию, сообщается в Twitter дипломатической миссии.
О дорожно-транспортном происшествии в районе г. Сиена 25 мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц г. Сиены и в сопровождении дипломатов Посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию.
Напомним, 22 мая туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие близ города Сиена. Всего в ДТП пострадали 19 россиян, одна наша соотечественница погибла.
Водителю автобуса предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью.
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