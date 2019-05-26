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Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей 

ТК «Звезда» + ещё 5 7 часов назад
Фото: кадр YouTube
В результате героического поступка женщины дети остались живы, однако их мать погибла от полученных травм.
Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск произошло 24 мая, в результате чего погибла 36-летняя женщина, которая спасала своих детей, находившихся в автомобиле.
Как уточняет сайт «Комсомольской правды», на трассе из-за горящей травы было много дыма. По словам одной из очевидцев, из-за аварии женщина-водитель вышла из белого автомобиля и направилась к задним сидениям, где, как выяснилось позже, находились дети. Однако в тот момент к машине уже неслась фура.
«Девушка, которая шла к детям, видит фуру, летящую на ее машину в ту часть, где дети. Она побежала на встречу фуре, пытаясь остановить ее», — сообщила очевидец трагедии.
Однако грузовой автомобиль все же врезался в легковушку. В результате чего женщина погибла.
«Грузовик все равно врезается в машину, в которой сидят дети, но с меньшей силой и скоростью, чем, если бы мать не кинулась под колеса», — уточняется в сообщении.
Как отметили в краевом ГИБДД, пассажиры автомобиля «Форд», в который врезалась фура, получили травмы различной степени тяжести. 36-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
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ДТП , ГИБДД , Ford , Комсомольская правда
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