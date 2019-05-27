Школьник на скутере попал под колеса легковушки в Уфе

В Уфе (Башкирия) водитель автомобиля ZAZ Chance сбил восьмиклассника, который ехал на скутере по дороге. В результате аварии школьник получил травмы. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла 26 мая на улице Мечникова. За рулем машины ZAZ Chance находился 52-летний местный житель. Во время движения легковушка сбила скутер Sonik, которым управлял 16-летний юноша.

Согласно предварительным данным, подросток получил травмы. Сообщается, что школьник ехал на скутере без шлема. Обстоятельства ДТП устанавливаются.