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Школьник на скутере попал под колеса легковушки в Уфе 

360tv.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Уфе (Башкирия) водитель автомобиля ZAZ Chance сбил восьмиклассника, который ехал на скутере по дороге. В результате аварии школьник получил травмы. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла 26 мая на улице Мечникова. За рулем машины ZAZ Chance находился 52-летний местный житель. Во время движения легковушка сбила скутер Sonik, которым управлял 16-летний юноша.
Согласно предварительным данным, подросток получил травмы. Сообщается, что школьник ехал на скутере без шлема. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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