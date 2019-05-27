Сбивший инспектора сын российского экс-сенатора признался в употреблении кокаина

Галлямов признался, что испугался, когда его остановили сотрудники полиции, и попытался скрыться. Telegram-канал Baza уточняет, что при задержании 27-летний мужчина странно себя вел, «был то взвинчен, то подавлен».

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Галлямова доставили на допрос.

Сына экс-сенатора остановили ночью 26 мая на Кутузовском проспекте, однако он отказался предоставить документы и уехал. Вскоре он остановился перед светофором, и тогда полицейские покинули патрульную машину, чтобы задержать Галлямова, но тот сбил одного из них и снова скрылся.

Позже Галлямова удалось задержать. Инспектора госпитализировали с переломом голени.

Амир Галлямов занимал пост сенатора от Амурской области с 2007-го по 2011 год. Затем он работал министром физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, однако ушел в отставку в 2012 году из-за разногласий по распределению финансирования. В частности, он предлагал потратить бюджетные деньги не на содержание профессиональных команд, а на развитие массового и детского спорта.