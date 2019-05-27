Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии

Трехмачтовый учебный фрегат «Мир», приписанный к Санкт-Петербургу, снес кормой микроавтобус, покидая порт в Германии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Видеозапись инцидента опубликовал пользователь Rainer Lauzening на странице в Facebook. На записи видно, как фрегат задел автомобиль, припаркованный близко к ограждению пристани. В итоге у микроавтобуса вылетело стекло.

Как отмечает «Фонтанка», немцы, ставшие очевидцами происшествия, шутили, что страховая компания не поверит владельцу микроавтобуса, когда он сообщит о таком ДТП.

Weser Kurier сообщает , что инцидент произошел 25 мая в Бремерхафене, куда фрегат прибыл на фестиваль парусных судов Seestadtfest. По данным Bild, в момент инцидента на борту находились 240 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пострадавший фургон принадлежит кейтеринговой компании.

Полиция начала расследование аварии. NWZ Online утверждает , что предполагаемый ущерб от инцидента оценивается в 50 тысяч евро.