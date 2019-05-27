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Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Трехмачтовый учебный фрегат «Мир», приписанный к Санкт-Петербургу, снес кормой микроавтобус, покидая порт в Германии. Об этом сообщает «Фонтанка».
Видеозапись инцидента опубликовал пользователь Rainer Lauzening на странице в Facebook. На записи видно, как фрегат задел автомобиль, припаркованный близко к ограждению пристани. В итоге у микроавтобуса вылетело стекло.
Как отмечает «Фонтанка», немцы, ставшие очевидцами происшествия, шутили, что страховая компания не поверит владельцу микроавтобуса, когда он сообщит о таком ДТП.
Weser Kurier сообщает, что инцидент произошел 25 мая в Бремерхафене, куда фрегат прибыл на фестиваль парусных судов Seestadtfest. По данным Bild, в момент инцидента на борту находились 240 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пострадавший фургон принадлежит кейтеринговой компании.
Полиция начала расследование аварии. NWZ Online утверждает, что предполагаемый ущерб от инцидента оценивается в 50 тысяч евро.
В пресс-службе владельца фрегата — ФГУП «Росморпорт» — «Фонтанке» рассказали, что основной причиной инцидента стала ошибка капитана буксирного судна, которое обеспечивало отход «Мира». Проблема будет решена в рамках договора страхования.
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ДТП , Видео , Фонтанка.Ру
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