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Мажорке из Челябинска «простили» сбитого гаишника 

Рамблер + ещё 4 8 часов назад
Фото: соцсети
Несовершеннолетняя челябинка приговорена к условному сроку за то, что сбила дорожного полицейского. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент имел место в ноябре 2018 года. Будучи 15-летней, школьница за рулем «Мерседеса» своей бабушки сбила инспектора Дорожно-патрульной службы.
Против подростка было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса — об угоне, грабеже, вымогательстве и применении насилия в отношении представителя власти.
В итоге девушка не была осуждена за угон, так как примирилась с бабушкой, и за применение насилия в отношении полицейского, так как не достигла возраста наступления ответственности по данной статье (16 лет).
Грабеж и вымогательство, в которых школьница была признана виновной, имели место в сентябре 2018-го: подсудимая, угрожая применением насилия, отняла у несовершеннолетней потерпевшей золотые цепочку и серьги.
Обвинение требовало отправить подростка в воспитательную колонию на 3,5 года. Суд же приговорил ее к 2,5 года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
В декабре СМИ писали, что девушка, сбившая сотрудника ДПС, является дочерью бизнесмена, дважды судимого за мошенничество.
Комментарии1
ДТП , Mercedes-Benz , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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