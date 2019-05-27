Мажорке из Челябинска «простили» сбитого гаишника

Несовершеннолетняя челябинка приговорена к условному сроку за то, что сбила дорожного полицейского. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

Инцидент имел место в ноябре 2018 года. Будучи 15-летней, школьница за рулем «Мерседеса» своей бабушки сбила инспектора Дорожно- патрульно й службы.

Против подростка было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса — об угоне, грабеже, вымогательстве и применении насилия в отношении представителя власти.

В итоге девушка не была осуждена за угон, так как примирилась с бабушкой, и за применение насилия в отношении полицейского, так как не достигла возраста наступления ответственности по данной статье (16 лет).

Грабеж и вымогательство, в которых школьница была признана виновной, имели место в сентябре 2018-го: подсудимая, угрожая применением насилия, отняла у несовершеннолетней потерпевшей золотые цепочку и серьги.

Обвинение требовало отправить подростка в воспитательную колонию на 3,5 года. Суд же приговорил ее к 2,5 года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.