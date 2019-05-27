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Из аварии, в которой погибла принцесса Диана, сделали 3D-аттракцион 

Super.ru 3 часа назад
Фото: Super.ru
Трагедия, унесшая жизнь принцессы Дианы, стала одним из аттракционов в тематическом парке. В штате Теннесси открылся своеобразный музей, который позволит посетителям окунуться в события, ставшие частью истории: например, увидеть место, где была убита бывшая жена О. Джея Симпсона, или знаменитый балкон, за перилами которого Майкл Джексон держал своего ребенка. По данным The Daily Beast, там же можно будет своими глазами в формате 3D посмотреть на аварию леди Ди на мосту Альма в 1997 году. По словам владельца выставки, страшные детали происшествия посетителям не покажут: «Никакой крови, ничего подобного. Только сама авария, воссозданная с помощью компьютерной анимации, в формате 3D. Мы показываем путь Дианы от отеля Ritz, фотографов, которые ее преследуют, вспышки, ослепившие водителя, и как все произошло. Это выполнено очень профессионально». После этого посетителям предлагают ответить на вопрос, верят ли они в теории заговора вокруг смерти принцессы Дианы: могла ли она быть беременной во время аварии и есть ли вероятность, что все было подстроено по приказу из Букингемского дворца.
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ДТП , Майкл Джексон , Джей Симпсон
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