Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Югре на трассе перевернулся микроавтобус 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"По предварительным данным, рейсовый микроавтобус Iveco, направлявшийся из Ханты-Мансийска в Югорск, не доезжая один километр до поселка Талинка, опрокинулся… В микроавтобусе находились восемь человек, один погиб, еще шестеро пострадали. Из шести пострадавших один — тяжелый", — сказал представитель УМВД.
По его словам, сотрудники полиции и автоинспекторы работают на месте ДТП и устанавливают причины произошедшего.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что микроавтобус мог опрокинуться, уходя от столкновения с грузовиком.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлены цены на автомобили Opel для России
В горах Чечни автомобиль упал в пропасть
Самая доступная версия Chery Tiggo 7 появилась у дилеров
В ЮАР девять человек погибли в массовом ДТП
«АвтоВАЗ» отзывает Lada XRay Cross
Видео
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение