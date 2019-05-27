В Югре на трассе перевернулся микроавтобус

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД

"По предварительным данным, рейсовый микроавтобус Iveco, направлявшийся из Ханты-Мансийска в Югорск, не доезжая один километр до поселка Талинка, опрокинулся… В микроавтобусе находились восемь человек, один погиб, еще шестеро пострадали. Из шести пострадавших один — тяжелый", — сказал представитель УМВД.

По его словам, сотрудники полиции и автоинспекторы работают на месте ДТП и устанавливают причины произошедшего.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что микроавтобус мог опрокинуться, уходя от столкновения с грузовиком.