Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В горах Чечни автомобиль упал в пропасть 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль упал с 15-ти метровой высоты в пропасть в Чечне, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Веденском районе Чеченской Республики проведена операция по поиску и эвакуации четверых пострадавших, автомобиль с которыми упал в 15-метровый обрыв", — сказали в министерстве, добавив, что в результате ЧП один человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.
В МЧС уточнили, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.
"Регистрацию в чрезвычайном ведомстве региона любители экстремального отдыха не делали", — подчеркнули в ведомстве.
Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Один из пострадавших, несмотря на плохую мобильную связь в горах, дозвонился спасателям.
В поисково-спасательных работах были задействованы более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, полицейские и волонтеры.
"Поиск пострадавших затруднялся отсутствием точных координат места аварии. Помогли спасателям местные жители, которые хорошо знают местность", — отметили в МЧС.
Пострадавшие были обнаружены, в настоящее время проводится их эвакуация.
ТАСС: последние новости
В Саратове скорая столкнулась с легковушкой СК просит арестовать сына экс-сенатора, сбившего инспектора ДПС в Москве Единороссы просят ГИБДД защитить водителей от мошенников с машинами-двойниками
Комментарии
ДТП , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлены цены на автомобили Opel для России
Самая доступная версия Chery Tiggo 7 появилась у дилеров
В ЮАР девять человек погибли в массовом ДТП
В Югре перевернулся микроавтобус
«АвтоВАЗ» отзывает Lada XRay Cross
Видео
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение