Куда ведет борьба с «пьяными» ДТП?

Это будет уже четвертый законопроект о борьбе с пьянством за рулем. В этот раз депутаты предлагают увеличить сроки заключения. Главный тезис — «пьяное» ДТП надо приравнять к умышленному убийству.

По словам глав профильных комитетов Госдумы, речь идет об увеличении сроков заключения на пять-шесть лет по всем пунктам. Если нетрезвый водитель сбил человека и причинил тяжкий вред здоровью, ему будет грозить семь лет, а если прохожий погиб — 12. За смерть двух или более лиц грозит уже 15 лет.

Наказания будут действовать для всех водителей, не важно, каким транспортом они управляли. Обычный автомобиль, ж/д, воздушный, морской транспорт, даже метрополитен — все считается.

Вячеслав Лысаков , зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству: «Уже введена ответственность за сам факт повторного управления в состоянии опьянения, „пьяная“ езда грозит водителю уголовным наказанием. Либо штраф, либо лишение свободы — эта норма уже работает. Как правило, скрываются с места ДТП водители, находящиеся в состоянии опьянения, чтобы не попасть на учет. Так вот, последний, принятый в первом чтении закон предусматривает серьезнейшие сроки, ответственность, которая по санкциям фактически приравнивается к умышленному убийству. Нет задачи пересажать всех водителей. Если человек позволяет себе выпить, сесть за руль, а из-за его действий гибнут люди, значит, наказание должно быть адекватным».

Действительно, адекватно ли такое наказание? Вроде проблема налицо: по данным ГИБДД , в 2018 году в авариях на дорогах погибли почти 16,5 тысячи человек. Однако правительство в своей борьбе с пьянством на дорогах идет неверным путем, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев

Сергей Канаев, руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России»: «Проблема в большинстве связана не с тем, что у нас слишком низкое наказание, а с тем, что уходят от ответственности. Смотрите, кто у нас совершает ДТП в пьяном виде: то прокуроры, то депутаты, то чиновники. То есть они не боятся. Я думаю, вряд ли ужесточение ответственности для них столь серьезная проблема. Весь мир идет по пути профилактики и неотвратимости наказания. В данном случае сокращение ГИБДД, за которое многие депутаты и даже простые автовладельцы ратуют: уберите гаишников с дорог, чтобы они не придирались. Я бы сказал, это не совсем правильный путь с точки зрения профилактики. Убрали гаишников, которые стоят в кустах, и поставили камеру фотовидеофиксации. Места дислокации камер как раз решаются в коррупционном порядке. Коррупция — это не только, когда гаишники на дорогах, она же ведь и при перерегистрации, постановке на учет, при прохождении технического осмотра была. Сейчас она при внесении изменений в транспортное средство, при получении красивых номеров».

Масштабная ликвидация постов ДПС началась в России еще десять лет назад. Как стационарные, так и мобильные посты уступили место камерам. Считалось, что живой человек подвержен коррупции, а техника беспристрастна. В итоге мы пришли к противоположному эффекту: на дорогах теперь не хватает «оперативного реагирования». Только в прошлом году штат ГИБДД был сокращен на десять тысяч сотрудников.

Эксперты отмечают, что последние 10-15 лет политика властей на дорогах заключалась в тотальном переходе на цифру, а собственно профилактике пьяных ДТП внимание практически не уделялось. Камера не почует нетрезвого водителя, а вот живой человек — вполне.