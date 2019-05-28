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ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений 

Рамблер 3 часа назад
Штраф за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерой, должен быть больше штрафа за первое. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков.
По его мнению, для многих водителей штраф за зафиксированное камерой нарушение правил дорожного движения — «как плата за проезд»: они нарушают, платят штраф со скидкой, а потом нарушают вновь.
«Это говорит о том, что санкция свою профилактическую роль не реализует», — уверен Быков.
Эту ситуацию, считает полковник, могло бы изменить увеличение штрафов за каждое повторное нарушение. Так водители перестали бы воспринимать штраф как плату за проезд.
В шесть раз: штраф за превышение скорости может резко вырасти
При этом замглавы ГИБДД призвал говорить не о справедливости подобного закона, а о достижении или недостижении наказанием своей профилактической роли.
Две недели назад Центр организации дорожного движения назвал главной причиной ДТП в Москве превышение скорости и пообещал ликвидировать 220 аварийно опасных участков на дорогах столицы в том числе за счет изменения там скоростного режима.
Комментарии146
ДТП , Видео , Александр Быков , ГИБДД
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