Перепутала педали: устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

В Махачкале прохожие чуть не закидали камнями местную жительницу, сбившую четырех человек на тротуаре. Об этом сообщается на странице МВД Дагестана в Instagram.

По данным местной полиции, 43-летняя женщина за рулем RAV4 наехала на пешеходов, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева. Все четверо пострадавших попали в больницы: двое мужчин в возрасте 31-го и 32-х лет, 61-летняя женщина и 25-летний молодой человек (он находится в реанимации).

Возмущенные очевидцы ДТП начали бросать камни в машину. Прибывшие на место происшествия полицейские удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в женщину и ее супруга, который был пассажиром.

На записи, опубликованной полицейскими, видно, что у машины выбиты стекла и разбиты фары.

Женщина объяснила аварию тем, что перепутала педаль газа с тормозом. Ее водительский стаж составляет десять лет. Против нее возбудили дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде.