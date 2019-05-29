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Перепутала педали: устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
В Махачкале прохожие чуть не закидали камнями местную жительницу, сбившую четырех человек на тротуаре. Об этом сообщается на странице МВД Дагестана в Instagram.
По данным местной полиции, 43-летняя женщина за рулем RAV4 наехала на пешеходов, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева. Все четверо пострадавших попали в больницы: двое мужчин в возрасте 31-го и 32-х лет, 61-летняя женщина и 25-летний молодой человек (он находится в реанимации).
Возмущенные очевидцы ДТП начали бросать камни в машину. Прибывшие на место происшествия полицейские удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в женщину и ее супруга, который был пассажиром.
На записи, опубликованной полицейскими, видно, что у машины выбиты стекла и разбиты фары.
Женщина объяснила аварию тем, что перепутала педаль газа с тормозом. Ее водительский стаж составляет десять лет. Против нее возбудили дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде.
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ДТП , Видео
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