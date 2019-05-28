Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Махачкале виновница ДТП чудом избежала самосуда 

Газета.Ru + ещё 9 25 минут назад
Фото: ТАСС
В управлении МВД по Дагестану проинформировали о ДТП, при котором жительница Махачкалы сбила четырех человек. Об этом сообщается в инстаграме ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел 27 мая в районе улиц Айвазовского и Огарева.
"По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего, допустила наезд на трех, стоявших на тротуаре мужчин, и женщину, проходившую мимо", — говорится в сообщении.
Уточняется, что очевидцы инцидента были возмущены происходящим, забросали автомобиль камнями. Сотрудники правоохранительных органов удержали толпу от самосуда.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись пять автомобилей.
Газета.Ru: последние новости
Дочь легенды сборной Италии сбила машина Пассажиры "скорой" госпитализированы после ДТП в Саратове В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь легенды сборной Италии сбила машина
На Украине автобус со школьниками протаранил грузовик
Страшное ДТП в Мали: погибли 20 человек
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
Audi получила ОТТС на новый Audi Q3 для России
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение