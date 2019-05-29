Виновницу ДТП попытались закидать камнями

В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями, сообщается на официальной странице МВД Дагестана в Instagram.

Инцидент произошел 27 мая. Местная жительница перепутала педали и сбила четырех человек. Очевидцы начали забрасывать камнями ее машину, попав несколько раз в виновницу аварии и ее мужа, который находился на соседнем сидении. Подоспевшие сотрудники правоохранительных органов удержали толпу от самосуда, пишет ведомство.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится без сознания в реанимации. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюремного заключения.