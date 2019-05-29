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Виновницу ДТП попытались закидать камнями 

Lenta.ru + ещё 11 48 минут назад
Фото: ТАСС
В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями, сообщается на официальной странице МВД Дагестана в Instagram.
Инцидент произошел 27 мая. Местная жительница перепутала педали и сбила четырех человек. Очевидцы начали забрасывать камнями ее машину, попав несколько раз в виновницу аварии и ее мужа, который находился на соседнем сидении. Подоспевшие сотрудники правоохранительных органов удержали толпу от самосуда, пишет ведомство.
Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится без сознания в реанимации. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюремного заключения.
В декабре прошлого года автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья. Позже мать пострадавшей сообщила, что виновник аварии угрожал выслать из России очевидца ДТП.
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ДТП , Kia , МВД
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